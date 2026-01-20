Der US-Finanzminister Scott Bessent sprach am Montag bei seiner Ankunft in Davos davon, dass sich die Beziehungen zwischen der Schweiz und den USA nach einer turbulenten Zeit «auf einem sehr guten Weg» befänden. Bessent ist zusammen mit Howard Lutnick und Jamieson Greer, Handelsminister respektive Handelsbeauftragter, die ebenfalls anwesend sind, eine Schlüsselperson in den Verhandlungen.