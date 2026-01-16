«Unvorhersehbares ist zur Regel geworden», so SVP-Bundespräsident Guy Parmelin am Freitag in seiner Rede an der Albisgüetli-Tagung. Nach der Corona-Pandemie seien «der Ausbruch des Ukraine-Krieges» und Spannungen bei der Energieversorgung gefolgt. Kurz darauf sei der Zusammenbruch der Credit Suisse gekommen und im letzten Jahr der Zollstreit, sagte Parmelin im voll besetzten Albisgüetli.