Bei Solarenergie gebe es derzeit einen enormen Boom, so Habeck. Das diesjährige Ziel, auf neun Gigawatt zu kommen, sei bereits erreicht. «Es wird zweistellig werden.» Wegen fehlender Vorprodukte für die Umsetzung stocke der Ausbau von Windenergie vor den Küsten. Der Ausbau von Windenergie an Land komme dagegen voran. Hier sei in diesem Jahr das Zubau-Volumen aus dem gesamten Jahr 2022 bereits Ende Juli erreicht worden. Es gebe aber noch Nadelöhre. «Wir brauchen Flächen und Genehmigungen.»