Denn es sei klar, dass auch die Industrie in anderen Staaten der Erde sich auf diese Zukunftstechniken konzentriere, sagte Habeck. «Und es ist eine Mär, dass in anderen Ländern das alleine der Markt richtet. Andere Länder unterstützen ihre Wirtschaft massiv.» Als Beispiel nannte Habeck das Hilfsprogramm in Amerika: «Die USA haben mit ihrem Inflation Reduction Act Massstäbe gesetzt. Auch andere Länder gehen voran.» Die Herausforderung sei gross und sie gehe alle demokratischen Parteien etwas an. «Als Koalition werden wir uns dem Problem gemeinsam stellen und gemeinsam Lösungen erarbeiten.»