Es gebe ein sehr konkretes Projekt, bestehende Erdgas-Pipelines über das Mittelmeer und Italien nach Deutschland in Wasserstoff-Leitungen umzuwandeln, sagte er in einem in sozialen Medien verbreiteten Video am Donnerstag. «Durch diese Verbindung könnten wir in den Südosten Deutschlands kommen», sagte er. Dort könnte sie mit dem süddeutschen Netz verknüpft werden. Dies sei wichtig, da geplante Verbindungen von Norwegen oder Grossbritannien alle im Nordwesten Deutschlands ankämen. «Etwa 70 Prozent der Leitungen kann man nutzen, 30 müssen um- oder neu gebaut werden», sagte er zu der Algerien-Verbindung. «Das ist aber gemessen an den gut 3000 Kilometern immer noch sehr, sehr günstig.»