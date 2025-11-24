Die Ergebnisse zu Giredestrant «verändern alles», sagte der zuständige Analyst von Intron Health. Er zog die Umsatzprognose für 2030 sowie das Zwölf-Monate-Kursziel hoch. Dieses sieht er nun bei 370 Franken (zuvor: 330 Franken). Kaum ein anderer Analyst ist derart zuversichtlich für den Roche-«Bon». Das klinische Entwicklungsprogramm von Roche für Giredestrant umfasse mehrere Behandlungsschemata und Therapieoptionen – «daher sind möglicherweise noch weitere positive Ergebnisse zu erwarten», schrieb Vontobel-Experte Stefan Schneider Mitte November, als die Studienresultate bekannt wurden. Er stuft Roche mit «Hold» und einem Preisziel von 288 Franken ein. Damit ist er vorsichtiger als das Gros der von Bloomberg erfassten Analysten, die Roche überwiegend mit «Buy» einstufen.