Es bleibt abzuwarten, ob und wie die US-Administration reagiert, sollte sie feststellen, dass die effektiven Sachinvestitionen weniger hoch als 200 Milliarden Dollar sind. Wird sie darüber hinwegsehen und schlicht jedes US-Engagement eines Schweizer Konzerns als eigenen Erfolg reklamieren? Oder wird sie auf den Zoll-Deal zurückkommen und erneut Druck aufsetzen?