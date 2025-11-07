Man arbeite zusammen mit Cybersicherheitsexperten daran, den Vorfall aufzuklären und dessen Auswirkungen zu mindern. Zudem seien «alle relevanten Aufsichtsbehörden» informiert worden. Die Bank erklärte weiter, sie prüfe derzeit, in welchem Umfang Daten offengelegt worden sein könnten und habe Massnahmen zum Schutz des Netzwerks ergriffen.