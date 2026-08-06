Die Hacker nutzen dabei eine als «Social Engineering» bekannte Taktik. Sie geben sich in ‌Anrufen bei Mitarbeitern als IT-Abteilung des eigenen Unternehmens aus und drängen die Angesprochenen dazu, ihre Passwörter oder Sicherheitsmerkmale auf einer gefälschten Webseite zu ​aktualisieren. Geben die Mitarbeiter ihre Daten ein, können ​die Angreifer diese samt der zur ​Absicherung nötigen Codes abgreifen und die Konten übernehmen. Experten zufolge zeigt die Vorgehensweise, ‌dass trotz hochentwickelter Sicherheitsprogramme oft einfache Täuschungen am effektivsten sind.