Die Internetseite der Notenbank sei von Hackern attackiert worden, teilte die dänische Zentralbank am Dienstag in Kopenhagen mit. Dies habe am Montag und am Dienstag zu Problemen beim Zugriff auf die Seite geführt. Die Internetseite wurde Ziel eines DDoS-Angriffs (Distributed Denial of Service). Solche Angriffe zielen darauf ab, Server lahmzulegen, indem diese mit Anfragen überflutet werden.