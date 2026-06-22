Bei einem ⁠russischen Raketenangriff auf die südukrainische Region Odessa wurden nach ‌Angaben des örtlichen Gouverneurs zudem ein Mensch getötet und drei weitere verletzt. Russland habe eine ballistische ‌Rakete vom Typ Iskander auf einen landwirtschaftlichen ​Betrieb abgefeuert, teilt Gouverneur Oleh Kiper auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Dabei seien Fahrzeuge und Treibstofftanks in Brand geraten.