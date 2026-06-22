Die von Russland eingesetzten Behörden auf der besetzten Krim haben den Kraftstoffverkauf zudem an Tankstellen ausgesetzt und die Versorgung auf staatliche Dienste beschränkt. Ab 9 Uhr Ortszeit am Sonntag werde Kraftstoff nur noch für Dienste bereitgestellt, die für das Funktionieren und die Sicherheit der Krim entscheidend seien, erklärte Sergej Aksjonow, der von Moskau eingesetzte Leiter der Halbinsel, auf Telegram. Zuvor hatte er mitgeteilt, dass bei einem ukrainischen Angriff in der Nacht mindestens vier Menschen getötet wurden.