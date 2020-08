Keine Woche nach Ende des zweiten Quartals wartete Geberit mit einem überraschend soliden Halbjahresumsatz auf. Am frühen Dienstagmorgen nun legt der Sanitärtechnikkonzern aus Rapperswil-Jona mit nicht weniger überzeugenden Gewinnkennzahlen nach. Beim operativen Gewinn (EBITDA, EBIT) sowie beim Reingewinn werden die jeweiligen Analystenschätzungen teilweise klar übertroffen.

Der eigentliche Lichtblick – so ist man sich in Expertenkreisen einig – sind aber vor allem die Jahresvorgaben. Das Unternehmen geht für die zweite Jahreshälfte von einem leicht unter dem Vorjahr liegenden Umsatz und auf das Gesamtjahr betrachtet von einer leicht rückläufigen Margenentwicklung aus.

Das kommt bei den Anlegern gut an. Im vorbörslichen Handel von Julius Bär gewinnt die Geberit-Aktie zur Stunde 0,9 Prozent auf einen Mittelkurs von 524,50 Franken.

In Analystenkreisen kommt der Zahlenkranz mehrheitlich gut an. Geberit sei erwartungsgemäss gut durch die Krise gekommen, so schreibt beispielsweise die Zürcher Kantonalbank. Auf Basis des konkretisierten Jahresausblicks will sie ihre diesjährigen operativen Gewinnschätzungen um bis zu 4 Prozent erhöhen. Angesichts der bereits hohen Bewertung wird die Aktie jedoch auch weiterhin nur mit "Marktgewichten" eingestuft.

Händlern zufolge konnte die Aktie über die letzten Wochen und Monate kontinuierlich Boden gutmachen. Noch ist man sich allerdings nicht sicher, ob der Zahlenkranz und die ermutigenden Jahresvorgaben ausreichten, um die Aktie in die Nähe ihres bisherigen Rekordhochs von Ende Dezember bei rund 551 Franken vorstossen zu lassen.

Mit einem Minus von rund 5 Prozent seit Jahresbeginn bewegt sich die Geberit-Aktie bei den Titeln aus dem Swiss Market Index (SMI) in etwa im Mittelfeld.