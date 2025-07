Die Halbjahreszahlen des Industriekonzerns Dätwyler erfreuen die Anleger. Der Aktienkurs legt kurz nach Börseneröffnung noch einmal deutlich zu mit 14,5 Prozent auf 142,20 Franken, nachdem die Titel bereits im vorbörslichen Handel mit plus fünf Prozent an der Spitze performten. Der breite Markt, gemessen am SPI, fällt in der selben Zeit 0,52 Prozent.