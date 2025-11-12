Nun schüren die Halbjahreszahlen neue Hoffnung. Das Medizinaltechnik-Unternehmen ist in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2025/26 deutlich gewachsen, so stiegen Umsatz und Gewinn deutlich. Im fortgeführten Geschäftsbereich Delivery Systems (YDS) allein stiegen die Verkäufe um 21,0 Prozent auf 266,6 Millionen Franken. Das Wachstum sei dabei vor allem vom gesteigerten Absatz von Autoinjektoren angeschoben worden, so die Firma.