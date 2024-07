Hinzu kommt, dass Swatch im Vergleich etwa mit Branchennachbar Richemont stärker unter der Nachfrageschwäche in China leidet. Denn hier ist Swatch mit rund einem Drittel der erzielten Umsätze sehr stark exponiert. Zum Vergleich: In dem in den vergangenen Jahren stark gewachsenen und immer noch stabilen US- Markt erzielte der Konzern im 2023 15 Prozent des Umsatzes.