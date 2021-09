Die Verkaufszahlen schrumpften im August den vierten Monat in Folge um 17,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. So wurden im vergangenen Monat 1,8 Millionen Fahrzeuge in der Volksrepublik verkauft, wie Daten des chinesischen Verbands der Automobilhersteller (CAAM) zeigen.

Das Wachstum am Automobilmarkt würde dieses Jahr unter vorherigen Prognosen von 6,5 Prozent erwartet, sagte ein Vertreter des Verbandes. Man erwarte angesichts der Pandemie keine baldige Lösung für den herrschenden Mangel an Halbleitern. Der Engpass hat grosse Autohersteller wie Ford Motor, Honda Motor, General Motors und Volkswagen dazu gezwungen, die Produktion herunterzuschrauben oder gar einzustellen.

Die Branchendaten des CAAM zeigen gleichzeitig eine positive Entwicklung für Elektro- und Hybridautos, wo sich der Umsatz verdoppelte.

(Reuters)