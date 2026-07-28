Anleger setzen darauf, dass CXMT Flaggschiffen wie dem US-Unternehmen Micron, Samsung oder SK Hynix Konkurrenz macht. Der Börsengang war stark überzeichnet, entsprechend hoch war die Nachfrage am ersten Handelstag: Der Kurs schoss um 465 Prozent nach oben. An diesem Dienstag gab es dann nur vergleichsweise geringe Gewinnmitnahmen: Der Kurs sank um gut 4 Prozent.