Für andere Banken ist die Comet-Aktie allerdings weiterhin ein Kauf, egal wohin man auch schaut. Mit dem US-Broker Stifel prescht eine dieser Banken nun vor. Wie der zuständige Analyst schreibt, dreht sich momentan alles um die kurzfristigen Aussichten in der Halbleiterindustrie. Als Ausrüster bekommt das im freiburgischen Flamatt beheimatete Unternehmen einen Branchenabschwung meist schon früh zu spüren. Kunden investieren dann kaum mehr oder nur noch in einem sehr geringen Umfang in neue Produktionskapazitäten.