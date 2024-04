Das US-Handelsministerium gab am Montag grünes Licht für Beihilfen in Höhe von 6,6 Milliarden Dollar. Dazu kommen bis zu fünf Milliarden Dollar günstige staatliche Kredite. TSMC habe zugleich zugesagt, seine Investitionen in die Anlage auf 65 Milliarden Dollar deutlich zu erhöhen und bis 2030 eine dritte Werkshalle in Arizona zu errichten. Mit 65 Milliarden Dollar handle es sich um die bislang grösste Einzelinvestition eines Unternehmens in ein komplett neues Werk in den USA.