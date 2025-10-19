Tarifsystem ist noch in der Testphase

Ziel sei es laut Eichhorn, das Angebot einfacher und übersichtlicher zu gestalten. Künftig solle es nur noch drei Produkte geben: ein Basismodell, bei dem der Vollpreis zu bezahlen sei, ein Pauschalangebot wie das GA und ein Smart-Abo. «Dieses Smart-Abo entspricht dem heutigen Halbtax und wird zusätzlich mit einem Bonussystem ergänzt», sagte Eichhorn. Damit solle der öffentliche Verkehr attraktiver gemacht werden. «Wir erhoffen uns, eine Mehrnutzung von Zügen, Trams und Bussen anzustossen, um zusätzliche Erträge zu generieren.»