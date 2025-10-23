Besonders in Sachen Tragbarkeit im Alter könnte dies laut der Immobilienplattform Moneypark zum Problem werden. Gemäss der am Donnerstag veröffentlichten Auswertung nehmen mittlerweile 48 Prozent der Eigenheimkäufer bei der Erfüllung des Wohntraums Pensionskassengelder in Anspruch. Der Vorbezug beträgt laut Moneypark durchschnittlich rund 115'000 Franken.