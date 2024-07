Unternehmen gehen auf Arbeitnehmer zu

Um im Wettbewerb auf dem Arbeitsmarkt bestehen zu können, gehen die KMU immer mehr auf potenzielle Bewerber zu. So will knapp die Hälfte der befragten Unternehmen in diesem Jahr mehr Flexibilität beim Arbeitsvolumen und bei der Arbeitszeit anbieten. Fast ebenso viele Unternehmen wollen die Flexibilität bei der Arbeitsorganisation wie Homeoffice oder Vertrauensarbeitszeit erhöhen.