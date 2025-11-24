Wie hoch die Bewertung noch steigen kann, wird sich weisen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt derzeit 16,7x und liegt deutlich über dem langjährigen Durchschnitt von etwa 8x. Zum Vergleich: Im Höhepunkt der Dotcom-Blase lag das KGV von Western Digital bei rund 9x. Nach dem Platzen der Blase stieg die Bewertung auf über 23x - die Gewinne verpufften schneller, als der Kurs sinken konnte. Das zyklische Geschäft und der enge Fokus machen den Speicherhersteller zu einer lukrativen, aber risikoreichen Anlage.