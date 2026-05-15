Vor Auffahrt hatte eine Kaufempfehlung für Unterstützung gesorgt. Barclays nahm die Abdeckung für Belimo auf mit einem Kursziel von 1000 Franken. Belimo werde zunehmend nicht mehr nur als klassischer HVAC-Anbieter, sondern als Profiteur des KI-Infrastrukturbooms gesehen, schrieb der Analyst George Featherstone. Besonders stark wachse das Geschäft mit Flüssigkeitskühlung für KI-Rechenzentren, das bereits einen grossen Teil des Data-Center-Umsatzes ausmache. Er erwartet ein deutlich höheres Gewinnwachstum als der Markt, unterstützt durch starke Nachfrage, hohe operative Hebelwirkung und margenträchtige Produkte.