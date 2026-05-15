127,50 Franken fehlen der Aktie von Belimo auf das Jahreshoch von 916 Franken Ende Februar 2026. Diesen Kurssprung wird der Titel wohl kaum am Freitag hinlegen, dennoch könnte es weiter stark nach oben gehen, wie schon am Mittwoch, als die Aktie 9 Prozent auf 788,50 Franken zulegen konnte - der höchste Stand seit Februar. Das Jahresplus von Belimo beträgt lediglich 0,96 Prozent mit einer Kursspanne von 623 Franken bis 916 Franken.
Vor Auffahrt hatte eine Kaufempfehlung für Unterstützung gesorgt. Barclays nahm die Abdeckung für Belimo auf mit einem Kursziel von 1000 Franken. Belimo werde zunehmend nicht mehr nur als klassischer HVAC-Anbieter, sondern als Profiteur des KI-Infrastrukturbooms gesehen, schrieb der Analyst George Featherstone. Besonders stark wachse das Geschäft mit Flüssigkeitskühlung für KI-Rechenzentren, das bereits einen grossen Teil des Data-Center-Umsatzes ausmache. Er erwartet ein deutlich höheres Gewinnwachstum als der Markt, unterstützt durch starke Nachfrage, hohe operative Hebelwirkung und margenträchtige Produkte.
Bereits der Fondsmanager von DPAM, Bart Geukens, sagte in einem cash-Interview, Belimo sei wahrscheinlich der aussichtsreichste Titel in Europa für Investoren, die vom Ausbau von Rechenzentren in den USA profitieren möchten. Es handle sich um ein exzellentes, allerdings auch sehr teuer bewertetes Unternehmen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist mit 30,6 zweimal so hoch wie der Branchendurchschnitt von 14,9.
Derzeit liegen sechs Kaufempfehlungen vor, während drei Experten den Titel neutral bewerten und zwei zum Verkauf raten. Schenkt man dem durchschnittlichen Kursziel von 900 Franken Glauben, dürfte die Aktie mittelfristig wieder auf das 14 Prozent höhere Niveau zurückkehren.
(cash)