Wird der Leitzins später erhöht, würde die Spannung am Markt zwar aufrecht erhalten werden. Andererseits könnte dies aber als Schwäche der SNB eingestuft werden, was ebenso zu einem tieferen Frankenkurs führen könnte. Bekanntlich nehmen Devisenmärkte Entwicklungen voraus, und so erstaunt es nicht, dass neben dem US-Dollar auch die anderen Währungen mit verhältnismässig hohen Zinssätzen wie der australische, kanadische oder neuseeländische Dollar in den letzten zwei Wochen gegenüber der hiesigen Währung wieder fester tendieren.