Dollarschwäche bereits im Kurs enthalten

"Als Nächstes stehen vermutlich Zinssenkungen an, auch wenn ich damit in diesem Jahr nicht rechne", so Gitzel und fügt an, dass gerade der Ausblick auf mittelfristige Zinssenkungen den Dollar schwächen. "Wir sehen es bereits. Der Franken wird deshalb gegenüber dem Dollar im Bereich zwischen 0,88 und 0,92 zum Jahresende notieren."