Bei der jüngsten Gesprächsrunde in Kairo, bei der an den indirekten Verhandlungen auch Delegationen aus Israel, Katar und den USA beteiligt waren, seien keine Fortschritte erzielt worden, sagte ein Vertreter der Palästinenser-Organisation am Montag der Nachrichtenagentur Reuters. Zuvor hatte der ägyptische TV-Kanal Al-Kahera News berichtet, die Gespräche seien vorangekommen. Sämtliche Beteiligten hätten sich auf grundsätzliche Punkte geeinigt, meldete der staatsnahe Sender unter Berufung auf einen ranghohen Vertreter Ägyptens. Israels Aussenminister Israel Katz sagte im israelischen Armee-Rundfunk, man sei in dem seit einem halben Jahr tobenden Krieg einer neuen Vereinbarung noch nie so nahe gewesen seit der bislang einzigen Feuerpause im November.