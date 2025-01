Am Samstag stiegen die Soldatinnen zunächst aus einem Fahrzeug aus und wurden von Hamas-Kämpfern auf ein provisorisch aufgebautes Podium gebracht. Kurz darauf stiegen sie in IKRK-Autos, die sie zu den israelischen Streitkräften bringen sollten. Nach Angaben des Militärs sind die Frauen inzwischen wieder in Israel. Dem Gesundheitsministerium zufolge sollen sie zunächst in einem Krankenhaus untersucht werden. Die Soldatinnen waren seit über 15 Monaten in der Gewalt der Hamas. Sie waren auf einem Spähposten am Rande des Gazastreifens stationiert gewesen, der im Zuge des Hamas-Überfalls auf Israel am 7. Oktober 2023 überrannt worden war.