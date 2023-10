US-Luftangriffe in Syrien

Zwei US-Kampfflugzeuge griffen am Freitag Waffen- und Munitionslager in Syrien an, die zu Milizen gehörten, die vom Iran unterstützt würden. Dies sei eine Reaktion auf Angriffe auf US-Streitkräfte und deren Verbündete im Irak und Syrien gewesen. US-Präsident Joe Biden habe die Angriffe angeordnet. Zuvor hatte Biden am Donnerstag eine seltene direkte Warnung an den Iran gerichtet, keine US-Truppen im Nahen Osten anzugreifen. Die USA haben zuletzt Kriegsschiffe und Kampfflugzeuge in die Region entsandt. Am Donnerstag erklärte das Pentagon, dass etwa 900 weitere US-Soldaten auf dem Weg oder im Nahen Osten seien, um die Luftabwehr für das US-Personal zu verstärken.