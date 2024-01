Suhri äusserte sich nach einem Treffen israelischer Vertreter mit Vermittlern aus Katar und Ägypten am Sonntag. Bei den auch von den USA initiierten Gesprächen geht es darum, ein Geiselabkommen zwischen Israel und der Hamas zu erzielen. Das Büro des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu hatte die Gespräche im Anschluss als konstruktiv bezeichnet. Allerdings gebe es noch «erhebliche Klüfte», weshalb es im Laufe dieser Woche weitere Gespräche geben solle, hiess es in einer Erklärung. Die Gespräche am Sonntag fanden demnach an einem Ort in Europa statt, genauer wurde Netanjahus Büro nicht.