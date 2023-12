Am Freitag wurden Angriffe in Chan Junis im Süden, im Lager Nusseirat im Zentrum und in Gaza-Stadt im Norden gemeldet. Da in beiden Hälften des Gazastreifens gekämpft wird, ist es für die Einwohner sehr schwer, an sichere Orte zu gelangen. Die Versorgung der Bevölkerung mit dem Notwendigsten ist fast zum Erliegen gekommen. Der Leiter der Palästinenser-Hilfen der Vereinten Nationen UNRWA, Thomas White, schrieb auf X, die öffentliche Ordnung breche zusammen. «Auf den Strassen ist es gefährlich, besonders nach Einbruch der Dunkelheit.» Hilfskonvois seien geplündert und UN-Fahrzeuge mit Steinen beworfen worden.