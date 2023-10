«Einige Terroristen sind vom Gaza-Streifen aus in israelisches Gebiet eingedrungen», erklärten die israelischen Streitkräfte. Sie riefen die Bevölkerung in den angrenzenden Gebieten auf, in ihren Häusern zu bleiben. Nach Angaben der Rettungsdienste wurde eine Frau getötet. Israelische Medien berichteten, dass Bewaffnete in der südisraelischen Stadt Sderot das Feuer auf Passanten eröffnet hätten. In mehreren Städten im Süden Israels gebe es Feuergefechte zwischen palästinensischen Angreifern und israelischen Sicherheitskräften. In palästinensischen Medien hiess es, das Israelis von Kämpfern gefangen genommen worden seien. Die radikal-islamische Palästinensermiliz Islamische Jihad erklärte, ihre Kämpfer hätten sich dem Angriff der Hamas angeschlossen.