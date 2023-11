Die USA würden es auch begrüssen, wenn die humanitäre Waffenruhe so lange wie möglich verlängert würde, um mehr dringend benötigte Hilfsgüter für die notleidende Bevölkerung in den Gazastreifen zu bringen, sagte ein anderer US-Regierungsvertreter. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) forderte einen raschen Wiederaufbau des im Zuge der Kämpfe kollabierten Gesundheitssystems im Gazastreifen. «Wenn wir nicht in der Lage sind, das Gesundheitssystem wieder in Gang zu bringen, werden mehr Menschen an Krankheiten als an Bombenangriffen sterben», sagte WHO-Sprecherin Margaret Harris.