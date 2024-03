Der Hamas-Plan sieht vor, in einem ersten Schritt Frauen, Kinder, ältere und erkrankte Menschen sowie Soldatinnen in der Gewalt der islamistischen Gruppierung freizulassen. Im Gegenzug soll Israel 700 bis 1000 Palästinenser aus der Haft entlassen. Darunter sollen rund Hundert Personen sein, die zu lebenslanger Haft verurteilt wurden. Die Hamas will einer Feuerpause erst dann zustimmen, wenn man sich auf diesen ersten Schritt geeinigt habe. In einem zweiten Schritt soll dann ein Datum festgelegt werden, bis zu dem sich alle israelischen Soldaten aus dem Gazastreifen zurückziehen müssen. Erst danach will Hamas alle übrigen Geiseln freilassen.