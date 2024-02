Die Hamas hat ihre eigenen Vorschläge inmitten intensiver diplomatischer Bemühungen um eine anhaltende Waffenruhe und mehr Hilfe für die Menschen vorgelegt, die zu Hunderttausenden in den Süden des Gazastreifens geflohen sind. So kam US-Aussenminister Antony Blinken in der Nacht zu Mittwoch in Israel an, wo er mit Ministerpräsident Benjamin Netanjahu beraten wollte. Zuvor hatte er Vermittler aus Katar und Ägypten zu Gesprächen getroffen. Die diplomatischen Bemühungen und ein vergangene Woche unterbreiterer Plan zielen im Kern auf eine längere Waffenruhe und die Freilassung der von der Hamas und dem Islamischen Dschihad festgehaltenen Geiseln ab. Bislang gab es nur eine kürzere Waffenruhe Ende November. Sie dauerte eine Woche.