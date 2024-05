Angehörige der Geiseln und ehemalige Geiseln hatten in den vergangenen Tagen die israelische Regierung eindringlich aufgefordert, zu einer Verhandlungslösung zu kommen. In einem Schreiben an Benny Gantz und Gadi Eisenkot, Minister im Kabinett von Regierungschef Benjamin Netanjahu, hatten sie noch am Montag Antworten zur Haltung der Regierung gefordert. «Wir Familienmitglieder beobachten voller Schrecken, was passiert», schrieben sie auch mit Blick auf die Vorbereitungen der Rafah-Offensive. «Netanjahu macht den Deal bewusst zunichte und überlässt die Geiseln ihrem Tod.»