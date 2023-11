Hamas-Unterhändler stünden «kurz vor einem Waffenstillstandsabkommen» mit Israel, heisst es in einer Erklärung von Hamas-Chef Ismail Hanija, die Reuters am Dienstag von einem seiner Berater übermittelt wurde. Die Unterhändler hätten ihre Antwort an die katarischen Vermittler übermittelt. Derzeit konzentrieren sich die Kämpfe zwischen israelischer Armee und Hamas-Milizen auf den Norden des Gazastreifens.