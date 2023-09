Kühne hatte daraufhin mitgeteilt, er erwäge ein Gegenangebot für die HHLA. Seine Holding würde es aber vorziehen, wenn eine Verständigung mit der Stadt Hamburg über eine Privatisierung gelänge. Sei es über die Kühne Holding oder über die Containerreederei Hapag-Lloyd, an der der Milliardär 30 Prozent hält. Die MSC-Offerte hatte die Gemüter in Hamburg in Wallung gebracht. Hapag-Lloyd hatte sich überrascht über die neue Konkurrenz in seinem Heimathafen gezeigt und erwägt Konsequenzen.