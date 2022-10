Die chinesische Regierung unterstrich am Mittwoch den dritten Tag in Folge ihren Kurs und machte damit Hoffnungen auf eine kurzfristige Entspannung zunichte. Es sei nicht ratsam, die Hände in den Schoss zu legen, der Kampf gegen Corona könne so nicht gewonnen werden, hiess es einem Bericht der staatlichen Zeitung "People's Daily". Nur durch dynamisches Vorgehen könnten hohe Verluste voll umfänglich vermieden werden. Sobald der Kurs gelockert würde, würden sich sehr viele Menschen innerhalb kurzer Zeit infizieren. Das führe zu zahlreichen schweren Krankheitsverläufen und Todesfällen, was zu einem Ansturm auf das Gesundheitswesen führe.