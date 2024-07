Die Ursache der Probleme mit dem Datenfeed SIX MDDX würden weiterhin analysiert, hiess es in einer Mitteilung an die Kunden. Laut einem Sprecher soll es sich um ein internes Problem handeln und damit nicht um einen externen Angriff auf die Datensysteme. Kurz nach Handelsbeginn waren an der Schweizer Börse SIX und an der spanischen Börse SME keine aktuellen Kurse oder Indizes angezeigt worden.