Warum will Trump überhaupt die Zölle?

Der Republikaner hat «Zölle» wiederholt als sein Lieblingswort bezeichnet. Er sieht sie auch als Einnahmequelle, die die Staatskassen füllen soll. Damit könnte er zumindest einen Teil der geplanten Steuersenkungen für Unternehmen finanzieren. Trump will den Körperschaftssteuersatz von 21 auf 15 Prozent drücken. Schon in seiner ersten Amtszeit von 2017 bis 2021 wollte er mit Zöllen zudem das chronische Handelsdefizit beseitigen. Das entsteht dadurch, dass die Vereinigten Staaten traditionell mehr importieren als exportieren: Im vergangenen Jahr lag die Lücke bei gut 773 Milliarden Dollar. Auch will der Republikaner mit seinen Zolldrohungen wohl ein härteres Vorgehen von Mexiko und Kanada gegen Einwanderung und Drogenschmuggel erreichen.