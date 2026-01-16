Den Angaben von US-Handelsminister Howard Lutnick zufolge umfassen ​die Investitionen auch 100 Milliarden Dollar, die der Chiphersteller TSMC bereits 2025 zugesagt hatte. Taiwan werde zudem weitere 250 Milliarden Dollar ‌an Krediten garantieren, um weitere Investitionen zu ⁠erleichtern, teilte die US-Regierung mit. Die Vereinbarung ‌sieht zudem konkrete Zollregelungen vor. Dem US-Handelsministerium zufolge wird der US-Zollsatz für taiwanische Waren auf ‍15 Prozent begrenzt. Darüber hinaus sollen Zölle von null Prozent für Generika und deren Inhaltsstoffe, Flugzeugkomponenten sowie für ​natürliche Ressourcen gelten, die in den USA nicht ‍verfügbar sind.