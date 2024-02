Der Handelsüberschuss als Differenz von Ex- und Importen fiel saisonbereinigt von 15,1 Milliarden Euro im November auf 13,0 Milliarden Euro im Dezember, wie das Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg mitteilte. Die Entwicklung geht auf geringere Ausfuhren zurück, die im Monatsvergleich um 0,8 Prozent sanken. Die Importe stagnierten. Im Gesamtjahr 2023 wies die Handelsbilanz der Eurozone einen Überschuss von 65,9 Milliarden Euro auf.