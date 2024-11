Während Indien für ABB zurzeit global der fünftwichtigste Markt ist, rechnet Wierod damit, dass das Land bis in einigen Jahren auf Platz drei nach den USA und China vorrückt. «Unsere Investitionen in Indien unterstützen dieses Wachstum, sowohl mit mehr lokaler Fertigung als auch mit viel mehr Forschung und Entwicklung, so dass wir Designs in Indien und für Indien entwickeln können», sagte der Konzernchef. Obwohl Indien an Bedeutung gewinne, sei ABB nach wie vor China verpflichtet, betonte er. Ähnlich äusserten sich andere Unternehmen, mit denen Reuters sprach.