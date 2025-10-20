Das Fentanyl-Problem wurde lange als Bereich angesehen, in dem die beiden Seiten Fortschritte erzielen könnten. Doch es belastet die Beziehungen weiterhin. Im Juni verschärfte Peking die Kontrollen für zwei Chemikalien, die zur Herstellung der Droge verwendet werden können. China hat jedoch auch wiederholt erklärt, dass es Aufgabe der USA sei, ihr Drogenproblem zu lösen.