«Ich möchte nicht, dass sie mit uns das Seltenerd-Spiel spielen», sagte Trump am Sonntag in der Air Force One auf dem Rückflug von Florida nach Washington. Tage zuvor hatte der US-Präsident mit einem Zoll von 100 Prozent auf chinesische Lieferungen gedroht, nachdem Peking angekündigt hatte, umfassende Kontrollen für die Mineralien einzuführen.
Trump sagte auch, die USA wollten, dass China «mit dem Fentanyl aufhört». Damit bezog er sich auf seinen Vorwurf, Peking habe es versäumt, den Export der Droge und ihrer Vorläuferchemikalien einzudämmen, was zur amerikanischen Opioidkrise beitrage. Eine weitere wichtige Forderung war, dass die zweitgrösste Volkswirtschaft der Welt den Kauf von Sojabohnen wieder aufnimmt. Die drei Themen seien allesamt «ganz normale Dinge».
Wie Finanzminister Scott Bessent mitteilte, werden die USA und China Ende dieser Woche in Malaysia Gespräche führen. Zuvor hatte er sich am Freitag in einem virtuellen Treffen mit Vizepremier He Lifeng ausgetauscht. Die chinesischen Staatsmedien bezeichneten die Gespräche als konstruktiven Meinungsaustausch.
Vor etwas mehr als einer Woche hatte Trump die Absage seines ersten persönlichen Treffens mit Chinas Präsident Xi Jinping in Erwägung gezogen, seit er ins Weisse Haus zurückgekehrt war. Er zeigte sich verärgert über die Ankündigung der chinesischen Regierung, umfassende Kontrollen über Seltenerdmetalle auszuüben. Er kündigte zudem eine 100-prozentige Importsteuer auf chinesische Waren an, die am 1. November in Kraft treten soll.
Dies gefährdet den Handelsfrieden, der am 10. November ausläuft, sofern er nicht verlängert wird. Die monatelange vorläufige Stabilität in den Beziehungen zwischen den USA und China wurde in den letzten Wochen durchbrochen, nachdem Washington einige Technologiebeschränkungen ausgeweitet und Abgaben für chinesische Schiffe, die US-Häfen anlaufen, vorgeschlagen hatte. China reagierte mit parallelen Massnahmen und kündigte strengere Exportkontrollen für Seltene Erden und andere kritische Materialien an.
In einem Interview mit Fox News am Sonntag wurde Trump nach seiner jüngsten Drohung, den Zoll auf chinesische Waren zu erhöhen, gefragt. Er sagte, die Abgabe sei «nicht nachhaltig», könne aber «fortbestehen».
Er fügte hinzu, er habe eine gute Beziehung zum chinesischen Staatschef und er erwarte ein Treffen in Südkorea, wo später in diesem Monat ein Gipfeltreffen der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) beginnt. «Ich denke, wir werden mit China gut zurechtkommen, aber wir brauchen ein faires Abkommen . Es muss fair sein», sagte Trump.
Sojabohnen sind für China ein wichtiges Druckmittel im Handelsstreit. Im vergangenen Jahr kaufte China Sojabohnen im Wert von rund 12,6 Milliarden Dollar, in diesem Jahr jedoch keine. Stattdessen hat China seine Einkäufe auf Südamerika verlagert.
Die Frustration unter den US-Landwirten, die eine wichtige Stütze seiner Wählerschaft bilden, wächst. Viele von ihnen haben nicht mehr genügend Lagerkapazitäten für unverkaufte Bohnen und stehen unter dem Druck sinkender Preise. Sie warten auf Hilfe aus Washington, doch aufgrund des Regierungsstillstands lässt diese auf sich warten.
Im August forderte Trump China auf, seine Sojabohnenkäufe aus den USA zu vervierfachen. Um seine Unzufriedenheit darüber zum Ausdruck zu bringen, dass dies nicht geschieht, drohte er letzte Woche damit, die Einfuhren von Speiseöl aus China zu stoppen. Er beschuldigte China, absichtlich «unseren Sojabohnenbauern Schwierigkeiten zu bereiten».
Das Fentanyl-Problem wurde lange als Bereich angesehen, in dem die beiden Seiten Fortschritte erzielen könnten. Doch es belastet die Beziehungen weiterhin. Im Juni verschärfte Peking die Kontrollen für zwei Chemikalien, die zur Herstellung der Droge verwendet werden können. China hat jedoch auch wiederholt erklärt, dass es Aufgabe der USA sei, ihr Drogenproblem zu lösen.
China hat versucht, die Besorgnis über die Verschärfung der Beschränkungen für Seltene Erden – die für die Herstellung von Kampfflugzeugen, Smartphones und sogar Autositzen von entscheidender Bedeutung sind – zu zerstreuen, um die internationale Gegenreaktion abzuschwächen.
Wie Bloomberg News unter Berufung auf informierte Personen berichtete, teilten chinesische Delegierte ihren Amtskollegen aus aller Welt in Gesprächen am Rande der Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds letzte Woche mit, dass verschärfte Exportkontrollen den normalen Handelsfluss nicht beeinträchtigen würden.
