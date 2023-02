In der Europäischen Union ist der Preis für eine Tonne Kohlendioxid-Ausstoss im Emissionshandel erstmals über 100 Euro gestiegen. Am Dienstagmittag wurden die Rechte für den Ausstoss des Treibhaus-Gases mit 100,21 Euro pro Tonne gehandelt. Händler führten die gestiegenen Kosten auf das erwartete kühlere Wetter und abnehmenden Wind in den kommenden Tagen zurück. Da damit die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien abnimmt, gleichzeitig aber der Energiebedarf steigt, werde auf eine anziehende Nachfrage nach fossilen Brennstoffen spekuliert.