Die US-Regierung hatte am Mittwoch die Untersuchung angekündigt. Sie richtet ‌sich gegen angebliche Überkapazitäten in der Industrie und gegen Zwangsarbeit. China wurde ‌dabei als eines der Zielländer genannt, darunter auch ​die EU und Japan. Ein Sprecher des chinesischen Aussenministeriums wies auch den Vorwurf der Zwangsarbeit am Freitag zurück. Es handele sich um «eine von den USA erfundene Lüge».