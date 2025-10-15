Ein Schiffsmakler erklärte, dass die Nachfrage nach Tankern für Transporte vom Nahen Osten, Europa, Afrika und den USA nach Asien im Oktober wahrscheinlich höher sein werde als im September, was die Raten stützen dürfte. Die aktuellen Raten liegen nicht weit von den im September erreichten Zweijahreshochs entfernt. Damals hatten ein Anstieg der Exporte aus dem Nahen Osten und ein grösseres Arbitrage-Angebot nach Asien das Angebot an Tankern verknappt.