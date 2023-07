Wofür werden Gallium und Germanium verwendet?

Beide Elemente sind sogenannte Halbleiter - was sie vor allem für die Chipindustrie attraktiv macht. Sie werden in Hochleistungsrechnern, in der Rüstungsindustrie und in Solaranlagen verwendet. So kommt Germanium unter anderem in Solarzellen oder in Röntgenanlagen zum Einsatz. Daneben wird es für die Produktion von Nachtsichtgeräten oder Infrarotkameras benötigt, auch in Glasfaserkabeln ist es enthalten.